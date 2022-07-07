В Кузбассе на подготовку к отопительному сезону направят более 10 миллиардов рублей

Фото: пресс-служба АПК

В регионе капитально отремонтируют порядка 83 км тепловых и почти 104 км водопроводных сетей.

Сейчас в рамках подготовки к работе в осенне-зимний период начаты испытания гидравлических систем теплоснабжения.

- Наша задача - за короткий промежуток времени подготовить все муниципалитеты к отопительному сезону. В этом году на эти цели мы планируем направить более 10 миллиардов рублей, - сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Помогать пережить холода кузбассовцам будут 918 котельных, в том числе - семь новых. Их открыли в Тайге, а также Кемеровском, Ленинск-Кузнецком, Новокузнецком и Чебулинском округах.

Чтобы избежать аварий зимой, сейчас коммунальщики работают практически круглосуточно. К примеру, в Мысках они меняют ржавые стальные трубы водопровода на современные пластиковые, которые можно будет использовать в течение полувека.