В Новокузнецке в жилом доме обрушился потолок

Причиной стал избыток строительного материала на крыше - ее в это время ремонтировали.

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова

Об инциденте в своем телеграм-канале сообщил глава южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов:

В 13.24 на телефон системы «112» города Новокузнецка поступило сообщение о том, что по адресу Куйбышевский район, ул. Транспортная, 61-15 (5 этаж), в ходе ремонта крыши, произошло обрушение потолочного перекрытия.

По информации главы, в ходе осмотра специалистами было установлено, что коммуникации не нарушены. В данный момент ведется оценка несущей способности потолочных перекрытий и конструктива дома специальной организацией - государственным учреждением (ГУ «Кузбасспроект»).

Проживающим в поврежденной квартире будет предоставлено временное жилье.

По предварительным данным, в момент инцидента в квартире, где обрушилось потолочное перекрытие, находился один человек, ему повезло не получить травм.

Как отметил Сергей Кузнецов, при анализе ситуации выяснилось, что подрядная организация без расчета нагрузок разместила строительные материалы в виде песка, бетона и вспомогательного оборудования на отдельном участке крыши, который, не выдержав давления, обрушился.