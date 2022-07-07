Жителей Кузбасса приглашают на праздник горноспасательной службы

Фото: архив К

С 4 по 8 июля в Кемерове проходят торжественные мероприятия в честь векового юбилея ВГСЧ.

В пятницу череда торжеств завершится выставкой техники МЧС, которая будет организована возле ледового дворца и на Московской площади. Кроме того, состоятся показательные выступления спасателей и праздничный концерт с участием популярного певца Александра Маршала.

Начало мероприятий - с 10 часов утра. Вход на все площадки - свободный, и всех жителей региона приглашают стать зрителями. Организаторы обещают, что интересно будет как взрослым, так и ребятишкам.

К примеру, специально для детей будут проводиться мастер-классы.

Напомним, что в связи с проведением праздничных мероприятий 8 июля в Кемерове ограничат парковку и движение транспорта в нескольких районах. Так, возле Московской площади с 14 до 21 часа будет закрыто движение транспорта по дороге-дублеру Притомского проспекта.