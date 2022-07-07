Кузбассовцам с большим семейным стажем вручили медали

Фото: пресс-служба АПК

В четверг, 7 июля, в преддверии Дня семьи, любви и верности в администрации Правительства Кузбасса чествовали семейные пары, прожившие вместе более пятидесяти лет

Губернатор Сергей Цивилев вручил семейным долгожителям медаль «За любовь и верность» и памятные подарки.

Эта награда общественная, она учреждена организационным комитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации.

Как сообщил глава региона, в Кузбассе в нынешнем году 76 пар перешагнут полувековой рубеж в браке.

К примеру, Михаил Семенович и Зоя Ивановна Кириковы отметят 71-ю годовщину. Прокопий Сергеевич и Вера Самуиловна Коньшины - 64-летие, а Юрий Макарович и Светлана Григорьевна Кривоносовы - 60-летие совместной жизни.