Житель Кузбасса пропал в лесу

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Таштагольском районе пропал без вести 50-летний Константин Викторович Царегородцев. Вчера, 7 июля, мужчина ушел в лес в районе поселка Темиртау и не вернулся, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Кузбасс».

Приметы пропавшего: рост 171 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза зелено-голубые.

Мужчина был одет в синюю ветровку, синюю футболку, темно-синие штаны, черные кроссовки, зеленую кепку камуфляжной расцветки.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего или готов оказать помощь в его поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.