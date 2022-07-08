Спецоперация по задержанию драгдилеров: в полиции рассказали обстоятельства погони со стрельбой в Кемерове

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове полицейские поймали трех мужчин, подозреваемых в торговле наркотиками - ранее видео с места происшествия широко обсуждалось в соцсетях. Подробности инцидента рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Оперативники при силовой поддержке спецназа «Гром» и содействии ГИБДД провели операцию по задержанию подозреваемых. Драгдилеры попытались сбежать, в ходе преследования полицейским пришлось применить табельное оружие. В итоге мужчин поймали на улице Ворошилова. Один из них находился в федеральном розыске: он не являлся в суд на рассмотрение уголовного дела о вождении в нетрезвом виде.

Полицейские изъяли у наркоторговцев около 25 граммов синтетического наркотика, часть запрещенных веществ находилась в специально оборудованных тайниках.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков.