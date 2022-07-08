На юге Кузбасса снова произошло землетрясение

Вечером 7 июля на юге Кузбасса произошло землетрясение магнитудой 2,5. Об этом сообщается в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала геофизической службы РАН.

Фото: asgsr.ru

Подземный толчок был зафиксирован в 20.32 по местному времени в точке с координатами 53.69 широты и 88.17 долготы - это в Междуреченском городском округе. Интенсивность в эпицентре составила 2,6 балла по шкале MSK64.

Сейсмособытие носило природный характер: оно обозначено как earthquake - «землетрясение».

Напомним, что во вторник, 5 июля, в результате землетрясения недалеко от Междуреченска на шахте «Распадская-Коксовая» произошло обрушение породы, в результате чего погибли два человека.