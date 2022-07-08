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Общество8 июля 2022 1:57

«Сайлент Хилл»: ночью Кемерово накрыл сильный туман

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Инцидент Кузбасс / пользователь Елена Кузнецова

Фото: Инцидент Кузбасс / пользователь Елена Кузнецова

Ночью Кемерово накрыл сильный туман, жители города делятся в соцсетях фотографиями природного явления.

- Видимость ноль. Сайлент Хилл, - написал горожанин, отметив, что снимок сделан в поселке Металлплощадка недалеко от Кемерова.

По словам комментаторов, ночью туман также наблюдался в Ленинском и Рудничном районах.

Из-за тумана несколько самолетов не смогли сегодня вовремя вылететь из кемеровского аэропорта. Так, согласно онлайн-табло, утренние рейсы до Москвы и Санкт-Петербурга были перенесены на более позднее время.

Напомним, что синоптики Кузбасса прогнозировали туман ночью и утром 8 июля.