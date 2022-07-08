В Кемерове началась прямая трансляция мероприятий, посвященных 100-летию ВГСЧ России

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина САРДАКОВА

Сегодня в Кемерове пройдут основные торжества, посвященные 100-летию ВГСЧ России. Жители Кузбасса смогут посетить мероприятия, а также посмотреть прямую трансляцию с места событий.

В 10.00 на арене ледового дворца «Кузбасс» начался заключительный этап Всероссийских соревнований работников аварийно-спасательных служб и формирований - горноспасательная эстафета.

В 13.00 рядом со спорткомплексом пройдет торжественная церемония награждения лучших горноспасателей. Официальная часть завершится показательными выступлениями бойцов ВГСЧ, которые продемонстрируют самые важные этапы своей работы.

С 15.00 начнут работать бесплатные интерактивные площадки для детей, пройдут развлекательные программы, мастер-классы горноспасателей.

В течение всего дня на территории около ледового дворца «Кузбасс» будет проходить выставка горноспасательной техники, на которой будут представлены машины разных лет.

В 18.00 на арене ледового дворца «Кузбасс» начнется концерт в честь 100-летия горноспасательной службы. В нем примет участие народный артист Александр Маршал. В кассе ЛДК можно приобрести билеты.

Прямая трансляция мероприятий будет идти с 10.00 до 12.30 и с 16.00 до 20.00 в официальных аккаунтах ВК и ОК Правительства и ТК «Кузбасс 1». В 18.00 - в эфире телеканала.