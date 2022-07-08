Глава Кузбасса поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности, который отмечается сегодня, 8 июля. Обращение главы региона опубликовано на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Сергей Цивилев / ВКонтакте

Сергей Цивилев назвал крепкую семью самым большим счастьем в жизни и основой российского общества и культуры.

- Наши близкие вдохновляют нас и поддерживают даже в самые непростые дни. С каждым годом настоящая любовь между людьми крепнет, делает нас сильнее и помогает преодолевать трудности, - написал он.

Губернатор пожелал кузбассовцам счастья и чтобы любимые всегда были рядом.