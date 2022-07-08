В четырех районах Кемерова отключат горячую воду

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В понедельник, 11 июля, в Кемерове стартует очередной этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Об этом напомнили в СГК Кузбасса.

Без горячей воды останутся жители сразу четырех районов: Кировского, Ленинского, Заводского и Центрального. В течение двух недель - по 24 июля включительно – специалисты будут проводить опрессовку трубопроводов.

- Опрессовка труб повышенным давлением — самая эффективная на сегодняшний день процедура проверки теплосетей и запорной арматуры на потенциально аварийные участки и скрытые дефекты. Давление подается на 25% выше рабочего, а температура воды около 40 градусов, - рассказали в СГК Кузбасса, подчеркнув, что по всем участкам за ходом испытаний будут следить специалисты.

Напомним, что утвержденный ранее график гидравлических испытаний был скорректирован. У жителей Ленинского и Заводского районов горячую воду планировали отключить с 27 июня по 10 июля, однако позже работы перенесли на период с 11 по 24 июля.