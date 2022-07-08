Житель Кузбасса пойдет под суд за то, что выполнил просьбу знакомого

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кемерове перед судом предстанет 32-летний мужчина, который зарезал знакомого. Мужчина утверждает, что тот сам попросил его сделать это.

Как сообщили в СК РФ по Кемеровской области, приятели выпивали дома у 44-летнего мужчины. По словам обвиняемого, хозяин квартиры попросил ударить его ножом, что гость и сделал. Затем, испугавшись, мужчина позвонил в скорую помощь и убежал с места преступления. Пострадавший от полученного ранения скончался.

Мужчина со следствием сотрудничал и раскаялся в содеянном. Сейчас уголовное дело передано в суд.