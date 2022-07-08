В Кемерове садоводы смогут продавать излишки урожая на специальных торговых площадках

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В Кемерове определили 24 открытые торговые площадки, где садоводы могут продавать сезонные продукты: овощи, ягоды, зелень. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В ведомстве пояснили, что для торговли урожаем, выращенным на приусадебных участках, разрешения не требуется. Однако продавать продукцию необходимо в специально отведенных для этого местах - прилавки организованы во всех районах города. Дачникам, которые будут торговать в неположенных местах, грозит административная ответственность и штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей.

Прилавки для реализации продуктов расположены вблизи зданий по адресам: проспект Ленина, 75, улица Рукавишникова, 5, проспект Октябрьский, 68, проспект Химиков, 41, улица Марковцева, 20, проспект Ленина, 116, переулок Щетинкина, 16, проспект Кузнецкий, 108, улица В. Волошиной, 15, улица Радищева, 6, улица Сибиряков-Гвардейцев, 16, улица Ю. Двужильного, 32, бульвар Сосновый, 3/1, проспект Шахтеров, 111, проспект Шахтеров, 65 и 65а, улица Леонова, 13, улица Инициативная, 35, улица Халтурина, 37а, бульвар Осенний, 1, улица Варяжская, 15 и 17, улица Стахановская, № 23а, улица Коломейцева, 10, бульвар Строителей, 15, улица Сарыгина, 27.