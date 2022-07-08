24,5 тысячи кузбассовцев нашли работу с начала года

Количество вакансий в регионе значительно превышает количество зарегистрированных безработных. Фото: пресс-служба АПК.

В июне 2022 года в Кузбассе на работу вышли около 10 тысяч граждан, что на 15% больше показателей прошлого года за аналогичный период. За первые два квартала трудоустроены более 24 тысяч кузбассовцев разных категорий: безработные трудоспособного и предпенсионного возраста, инвалиды, молодые мамы, подростки.

На данный момент статус безработного имеют 12,9 тысячи кузбассовцев. Однако сегодня количество вакансий в регионе значительно превышает количество зарегистрированных безработных. По сравнению с данными 2021 года оно выросло почти на 19 тысяч, сейчас число открытых вакансий в регионе составляет 47 тысяч рабочих мест.

Специалисты службы занятости предлагают безработным гражданам помощь в выборе подходящей вакансии, консультации по востребованным на рынке труда профессиям, подготовку к собеседованию с работодателем и помощь в составлении резюме.

Соискателям, которые длительное время не могут найти подходящую работу, специалисты кадровых центров Кузбасса предлагают варианты временного трудоустройства. В качестве поддержки на период поиска работы государство выплачивает пособие по безработице.