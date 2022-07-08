Кемеровчане могут почувствовать себя горноспасателями на выставке техники МЧС

Фото: телеграм-канал Андрея Панова.

В пятницу, 8 июля, у ледового дворца «Кузбасс» в Кемерово работает выставка техники МЧС в честь 100-летия ВГСЧ - горноспасательной службы страны.

На выставке жители и гости города могут увидеть специальную технику для проведения спасательных мероприятий и тушения подземных пожаров. Главным отличием этой экспозиции от музеев под открытым небом является возможность примерить на себя роль горноспасателя: посидеть за рулем настоящих автомобилей, на которых спасатели выезжают на места аварий, опробовать противогазовое и противотепловое оборудование. Сотрудники МЧС и ВГСЧ отвечают на все вопросы кузбассовцев, знакомят их не только с автомобильной техникой, но и системой проведения спасательных работ.

Как отметил Андрей Панов, заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии, в своем telegram-канале, особый восторг такая интерактивность вызывает у детей. Однако в любопытности и заинтересованности им не уступают и взрослые посетители.

Помимо выставки у ледового дворца состоятся показательные выступления спасателей и праздничный концерт с участием певца Александра Маршала.