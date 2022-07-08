В Кемерове часть улицы Кирова перекроют на несколько дней из-за ремонта

Фото: администрация г. Кемерово

На участке улицы Кирова временно изменят схему организации дорожного движения из-за ремонта чугунных ограждений на территории пешеходного сквера. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Чугунные ограждения были демонтированы и отреставрированы, теперь специалисты вернут их на место. Работы продлятся с 8.00 субботы, 9 июля, до 8.00, понедельника, 11 июля. В связи с этим будет ограничено движение автомобилей по четной стороне улицы Кирова - от улицы Н.Островского до проспекта Советский.

Проехать на улицу Н. Островского с проспекта Советского можно будет через улицы Весенняя и Орджоникидзе.

Водителей попросили соблюдать Правила дорожного движения и обращать внимание на установленные временные дорожные знаки.