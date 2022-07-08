В Кемерове мероприятия по случаю празднования 100-летия ВГСЧ России посетили школьники из Горловки

Фото: пресс-служба АПК

Школьники из Горловки, прибывшие неделю назад в Кузбасс на летний отдых, посетили мероприятия по случаю празднования 100-летия ВГСЧ России. Сегодня торжества проходят на Московской площади и в ледовом дворце «Кузбасс».

Напомним, что регион организовал для ребят трехнедельную культурно-досуговую программу. Ранее дети съездили на экскурсии по Кемерову и Новокузнецку, посетили достопримечательности региона. А сегодня 47 школьников из Донецкой народной республики наряду с другими детьми приняли участие праздничных мероприятиях, приуроченных к 100-летию ВГСЧ России.

Днем на Московской площади начали работать бесплатные интерактивные площадки, там также проходят развлекательные программы и мастер-классы горноспасателей. Около ледового дворца «Кузбасс» организована выставка горноспасательной техники. В 18.00 на арене ледового дворца «Кузбасс» начнется концерт в честь 100-летия горноспасательной службы. В нем примет участие народный артист Александр Маршал.