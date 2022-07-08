Кузбасский фестиваль «Книжная площадь» выдвинут на премию «Ревизор-2022»

Фестиваль "Книжная площадь" был необычным и запоминающимся. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Кузбасский фестиваль «Книжная площадь» вошел в число участников XI Открытого конкурса профессионального мастерства «Ревизор-2022», победителей в которого выбирают читатели с помощью интернет-голосования.

Второй этап конкурса - открытое голосование и составление лонг-листа участников - проходит с 4 июля по 7 августа. «Книжная площадь» заявлена в номинации «Чтение XXI века. Лучшие проекты по продвижению книги и чтения», главным критерием которой является результат реализации проекта и оригинальная концепция.

Фестиваль прошел 26 и 27 июня 2021 года. Он был организован при поддержке губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, Министерства культуры РФ, Российского книжного союза, Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» и других региональных организаций культуры. Целью «Книжной площади» стало знакомство жителей области с российской книжной культурой. В рамках празднования 300-летия Кузбасса на фестивале были проведены книжная ярмарка российских и региональных издательств, встречи с авторами, презентации книг, поэтический марафон, НЕлекции, выставки и литературные спектакли.

Наряду с кузбасским фестивалем в конкурсе «Ревизор-2022» принимают участие профессионалы книжной отрасли, лучшие проекты и инициативы в области книгоиздания и книгораспространения. Всего в этом году поступило 180 заявок из 28 регионов России. Организаторами конкурса являются Российский книжный союз, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Ассоциация союзов писателей и издателей, журнал «Книжная индустрия», Генеральная дирекция Международных книжных ярмарок.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 6 сентября.