В Кузбасские учебные учреждения поставляли спред вместо масла

Фото: архив "КП". Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Во время прокурорской проверки в Кузбассе нашли пять мошенников, которые поставляли ненатуральное сливочное масло в образовательные учреждения.

Организованная группа во главе с директором одной из торговых организаций - какой именно, неизвестно - поставляли продукт в 191 учебное учреждение. Вместо настоящего масла учащимся давали спред - растительный аналог сливочного масла, который не соответствовал ГОСТу. Спред по вкусу и виду мало отличается от настоящего сливочного масла, а о его пользе и вреде есть разные точки зрения, однако продукт низкого качества может нанести вред здоровью. При этом сумма ущерба составила 7,4 миллиона рублей.

Фигуранта дела приговорили к четырем годам и шести месяцам лишения свободы.