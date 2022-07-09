За сутки в Кузбассе выявили 32 новых случая коронавируса

Фото: архив "КП". Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 32 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончался один пациент с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 16 человек.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 166 579 случая заболевания коронавирусной инфекцией: 163 593 выздоровели, 2 476 скончались, 498 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.