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Здоровье9 июля 2022 5:02

За сутки в Кузбассе выявили 32 новых случая коронавируса

В регионе с начала пандемии заболели более 166 тысяч человек
Анастасия СЕМЫКИНА
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 32 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончался один пациент с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 16 человек.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 166 579 случая заболевания коронавирусной инфекцией: 163 593 выздоровели, 2 476 скончались, 498 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.