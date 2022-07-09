В Анжеро-Судженске появятся новые светофоры

Фото: телеграм-канал Александра Рыбалко.

Мэр города Анжеро-Судженск Александр Рыбалко сообщил об установке новых светофоров.

Установку приурочили к Году безопасности дорожного движения. 12 устройств появится около учебных учреждений и еще два - в Восточном районе по просьбам жителей. Чтобы установить светофоры нужно сперва подготовить для этого дорогу, и на Сосновой улице уже начаты работы.

Помимо этого, еще три старых светофора полежат замене. Находятся они возле остановки «Кемсеть», на перекрестке улиц Гагарина и Софьи Перовской, на перекрестке улиц Ленина и 50 лет Октября.