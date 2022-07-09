На кузбасском памятнике высекут 27 имен героев алтайского народа

Фото: АПК.

Сергей Цивилев провел рабочий визит в Республике Алтай и заодно посетил XVII Межрегиональный праздник алтайского народа «Эл Ойын 2022».

«Эл Ойын» - это алтайский праздник, которые означает «всенародные игры» и посвящен дружбе и братству славянских и тюркских народов. Для гостей провели различные выставки, спортивные соревнования и конные скачки.

- Мы все дружно живем в одной большой семье. Наша дружба насчитывает много веков - нам ее передали наши предки, а мы передадим ее детям и внукам. Вместе мы преодолеем все испытания, которые будут на нашем пути, - поздравил с праздником губернатор.

Также он отметил, что на памятнике Героям-сибирякам будущего мемориального комплекса будут высечены и имена 27 героев алтайского народа.