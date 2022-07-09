В Новокузнецке пройдет фестиваль «KУZНЯ ДЖАZZ»

16 июля Губернаторский джаз-клуб «Геликон» проведет третий международный open-air фестиваль «KУZНЯ ДЖАZZ».

Фестиваль пройдет под открытым небом на территории музея-заповедника «Кузнецкая крепость», начиная с 15.00 и на протяжении десяти часов будет играть живая музыка в исполнении более 50 лучших музыкантов мира различных направлений: джаз, соул, фанк, этно-джаз, блюз, джаз-рок, рок-н-ролл, фьюжн. Здесь же будут представлены: зоны отдыха, ретро-автомобили, детские игровые площадки, фотозоны, йога, мастер-классы, зоны для мастеров декоративно-прикладного творчества и многое другое.

Также на фестивале выступят Варвара Визбор, ILUGDIN TRIO, квартет Ивана Смирнова, квартет Олега Бутмана, Andrew McFadden, ансамбль «BLUES BRASS BAND», «The heritage warriors», Vintskevich Project & Ксения Коробкова.

Стоит отметить, что в этом году данный фестиваль также отпразднует 100-летие российского джаза.