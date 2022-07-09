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Общество9 июля 2022 15:29

В Междуреченске по реке проплыли почти 300 лодок

Самый массовый сплав прошел во время этнофестиваля «Легенды Томусы»
Анастасия СЕМЫКИНА
Фото: телеграм-канал Владимира Чернова.

Фото: телеграм-канал Владимира Чернова.

Мэр Междуреченска в своих соцсетях поделился фотографиями с этнофестиваля «Легенды Томусы».

Для сплава приглашались все желающие, даже дети, но только с родителями. Главное, чтобы на всех были спасательные жилеты, - без этого никак! Всем участникам выдавали карту с отмеченными стартом, финишем и опасными участками маршрута.

Помимо этого, отдыхающих ждали полоса препятствий, рыбалка, мастер-классы по изготовлению кулонов, возможность проверить свою меткость в стрельбе и многое другое. В конце все участвующие могли принять участие в розыгрыше призов и потанцевать на дискотеке.

Фото: телеграм-канал Владимира Чернова.

Фото: телеграм-канал Владимира Чернова.