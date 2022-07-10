В Кузбассе пройдет энергетический диктант

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Новая проверка знаний жителей региона пройдет в рамках ставшего уже традиционным Всероссийского экологического диктанта.

Об этом рассказала член экспертного совета при комитете Совета Федерации РФ по агро-продовольственной политике и природопользованию Наталья Соколова, принявшая участие в проведенном в министерстве природных ресурсов и экологии Кузбасса совещании, на котором обсуждались организационные вопросы проведения экодиктанта.

По ее словам, поводом к проведению энергодиктанта стали сразу два знаковых события: в нынешнем году будет отмечаться 300-летие угольной промышленности России и 75-летие установления профессионального праздника День шахтера. На федеральном уровне рождение угольной отрасли связывают с 1722 годом, Донбассом и соответствующим указом Петра Первого о приискании на Дону и в Воронежской губернии каменного угля и руд, который, как считается, и положил начало угольному промыслу в России. Указ был подписан российским императором триста лет назад 7 декабря. А День шахтера как праздничная дата был официально утвержден в СССР 10 сентября 1947 года.

Как отметила Наталья Соколова, участники энергетического диктанта смогут больше узнать о различных отраслях современной энергетики и их возможностях. Вопросы будут ориентированы и на специалистов в энергетической сфере и на обычных жителей региона.

Старт энергодиктанту дадут 28 августа в День шахтера. А финиширует он 22 декабря в день профессионального праздника всех работников энергетической промышленности.

А Всероссийский экологический диктант в этом году пройдет уже в четвертый раз с 11 по 27 ноября. Предполагается, что его напишут не менее миллиона россиян.