Коронавирус в Кузбассе: 30 новых заболевших

Фото: Артем КИЛЬКИН

По состоянию на утро 10 июля в регионе число выявленных инфицированных случаев немного уменьшилось. Об этом сообщает Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19 в Кузбассе.

Всего с начала пандемии официально у нас заболело 166 609 человек. Из них за последние 24 часа коронавирус выявлен у 30 пациентов. Это на два меньше, чем день назад.

Число выздоровевших превысило число зараженных - их за последние сутки было 41. А всего число выздоровевших в регионе на 10 июля составляет 163 634 человек.

Продолжают получать медицинскую помощь на домашней изоляции и в лечебных учреждениях 498 кузбассовцев.