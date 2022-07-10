В Кузбассе в розыск объявили четырнадцатилетнюю школьницу

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Она проживала в деревне Новороссийка Беловского муниципального округа.
Как сообщают волонтеры областного поискового отряда, Диана Данченко ушла из дома 9 июля, никого из родственников не предупредив, и с этого времени ее местонахождение неизвестно.
Пропавшая школьница - подросток 2008 года рождения. Ее рост - 170 сантиметров, она была одета в черное платье с белыми полосками, обута в черные туфли.
Волонтеры просят всех, кто располагает какой-то информацией о пропавшей, позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112. Также ищутся желающие помочь в розыске школьницы.