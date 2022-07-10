Новокузнечан позвали в гости к Нептуну

Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ

Инициативу проведения веселого семейного праздника проявили сами неравнодушные горожане.

В субботу в южной столице Кузбасса в рамках проекта «Лето в городе» в парке отдыха «Водный» было организовано мероприятие «В гости к Нептуну». Это - совместное детище жителей и администрации Центрального района Новокузнецка.

- Интересно то, что к нам пришли инициативные жители, которые захотели провести праздник. А мы им помогли его организовать, - рассказала начальник управления по социальному развитию территории Центрального района Елена Чечеткина.

Гостей праздника ждали два часа веселых конкурсов и шуточных эстафет. При удачном финише их участников ждали разнообразные призы.

Да и погода ко всеобщему удовольствию не подвела.