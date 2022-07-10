Жительница Кузбасса укусила полицейского, прервавшего застолье

Фото: СУ СКР по Кемеровской области - Кузбассу

44-летняя жительница города Калтана распивала на лавочке спиртные напитки вместе с приятелем. Это увидели полицейские, патрулировавшие городские улицы, и решили проверить у пары документы. Однако, как рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Кемеровской области - Кузбассу, в ответ мужчина стал грубить. Дама решила спутника поддержать и замахнулась на одного из стражей порядка. Тогда полицейские решили доставить агрессивную пару в отдел. При посадке в служебный автомобиль гражданка нанесла полицейскому несколько ударов ногами и укусила за руку.

На агрессивную жительницу завели уголовное дело. Вину она признала и со следствием сотрудничала. Все же материалы по делу были переданы в суд. Гражданка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).