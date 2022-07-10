В Кузбассе прошла тихая охота на сомов и карпов

Фото: управление культуры г.Белово

На берегу Беловского водохранилища прошел фестиваль «Рыбий хвост 2022».

Ключевым события мероприятия стали соревнования по рыбной ловле. Сразу 59 местных любителей вышли попробовать поймать свою рыбу мечты. Однако не все поклевки оказались удачными. Победителем стал Федор Фефелов, которому удалось поймать самого большого зеркального карпа, выросшего до 57 сантиметров. И общий улов у него оказался самым увесистым - 3,6 кг.

Для тех, кому удача не улыбнулась, в качестве утешительного приза налили горячей ухи.

В рамках фестиваля также состоялся конкурс красоты и талантов. Юные конкурсантки приняли участие в дефиле, интеллектуальном и творческом конкурсе. Первое место среди девочек 7-9 лет заняла Пелагея Родькина, а в возрастной группе 10-12 лет лучшей стала Яна Соколова.

В этот день прошли состязания и по кулинарному искусству. Участницы старались удивить жюри и зрителей оригинальными и вкусными блюдами из рыбы. Победу здесь одержала Оксана Вершинина.

Гости фестивали могли принять участие в тематических мастер-классах, купить сувенирную продукцию местных мастеров декоративно-прикладного творчества и принять участие в квесте с пиратской тематикой. Для любителей здорового образа жизни работали спортивные площадки, а лучшие беловские творческие коллективы выступали с музыкальными подарками.

Такой фестиваль обязательно проведут и в следующем году.