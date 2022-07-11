В Кузбассе пропал без вести 18-летний парень

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Гурьевске пропал без вести 18-летний Иван Дмитриевич Кравченко. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт Кузбасс», которые занимаются поисками пропавших людей.

8 июля юноша ушел из дома, и с тех пор никто не знает, где он.

Приметы парня: рост 176 см, нормального телосложения, волосы русые кудрявые, глаза голубые.

Когда Ивана Кравченко видели в последний раз, на нем были черный спортивный костюм, темно-синяя футболка, черные кроссовки с желтыми полосами.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего или готов оказать помощь в его поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.

Напомним, что в Кузбассе также разыскивается 14-летняя школьница. Она ушла из дома 9 июля и не вернулась.