Глава Кемерова опубликовал фотографии с отдыха на природе

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

Глава Кемерова Илья Середюк поделился фотографиями с отдыха на природе. Снимки, сделанные на живописном озере недалеко от города, он опубликовал в своем телеграм-канале.

- Перед началом трудовой недели выбрался на природу, - подписал фото мэр, отметив, что провел выходной день на Новотроицком озере в районе Елыкаево.

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

«Сибирь богата красивыми местами», «Красотень такая», «Такой отдых очень позитивно заряжает», «Какие красоты у нас есть в Сибири» - написали в комментариях пользователи.