В Новокузнецке на День металлурга выступят Олег Газманов и группа Burito

Фото: Олег Газманов / ВКонтакте

В Новокузнецке пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню металлурга. С концертом выступят Олег Газманов, солист группы Burito Игорь Бурнышев, а также пройдет Международный фестиваль КуZня джаzZ. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов в своем телеграм-канале.

- Для нас эта неделя торжественно-праздничная. Обязательно будем поздравлять наших металлургов. Не обойдется без наград, поздравлений в честь профессионального праздника и конечно, концертов в городе, - написал градоначальник.

Олег Газманов поздравит металлургов 15 июля - концерт состоится в Заводском районе. А 16 июля у ТЦ «Планета» выступит группа Burito.

Кроме того, 16 июля пройдет Международный фестиваль КуZня джаzZ - 2022. Он состоится под открытым небом на территории музея-заповедника «Кузнецкая крепость».