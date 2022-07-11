В Кузбассе суд установил 10-летний надзор за освобождающимся из тюрьмы мужчиной, который пытался изнасиловать ребенка

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В Кузбассе мужчину, который пытался изнасиловать ребенка, отправили на 10 лет под надзор. Об этом сообщили в Мариинском городском суде.

Мужчина был осужден в 2017 году за покушение на изнасилование несовершеннолетней девочки. Суд назначил жителю Мариинска четыре года колонии строгого режима, а также дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на один год после освобождения.

МВД России по Мариинскому району посчитало, что после выхода из тюрьмы мужчина должен находиться под надзором, и обратилось с иском в городской суд. Полицейские попросили установить для осужденного ряд ограничений, в том числе запретить выходить из дома с 23.00 до 6.00, посещать детские сады, школы и места, где проводятся детские мероприятий, а также уезжать из города.

На судебном заседании мужчина просил не ограничивать ему выход из дома, поскольку он собирается работать водителем на уборке зерна, а работа будет проходить также и в ночное время. Кроме того, он просил не запрещать посещение детских садов и школ, а также мест проведения детских мероприятий, поскольку у него много племянников и он гуляет с ними, ездит по конкурсам. Также мужчина сообщил, что вскоре у него должен родиться сын.

Однако Мариинский городской суд установил в отношении мужчины административный надзор сроком на 10 лет.