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Общество11 июля 2022 4:37

В Кузбассе женщина восстановила родительские права на трех детей

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Алексей ФОКИН

После беседы с судебным приставом жительница Гурьевского района изменила свой образ жизни и восстановилась в родительских правах на трех детей. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

Женщина не работала, вела асоциальный образ жизни и совсем не следила за детьми. После визита органов опеки и попечительства, горожанку ограничили в родительских правах, а детей передали опекуну. Женщина должна была платить малышам алименты, однако она не выполняла свои обязательства и накопила долг в размере 873 тысяч рублей.

Судебные приставы провели с жительницей Гурьевска воспитательную и разъяснительную работу, предупредив об ответственности за уклонение от уплаты алиментов. После этого должница исправилась: она устроилась на работу кондуктором, погасила всю сумму долга, привела в порядок квартиру и восстановилась в родительских правах.