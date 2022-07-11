Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

В Кемерове приступили к изготовлению стелы «Город трудовой доблести», которая будет установлена в парке Победы им. Г.К. Жукова. Об этом рассказал мэр города Илья Середюк.

Типовой макет стелы был утвержден Российским военно-историческим обществом, а изготавливают ее в Кемерове, на базе предприятия «Корпорация АСИ». Над объектом работают 15 человек: оператор машины термической резки, электросварщики, слесари по сборке металлоконструкций.

- Стела изготавливается из высокопрочной стали. Сегодня поэтапно производится сборка фрагментов стальной конструкции, - сообщил Илья Середюк, отметив, что вес сооружения составит более 26 тонн, а длина - 27 метров.

Тем временем в парке Жукова уже готов фундамент для стелы, идет бетонирование пиллонов, повторяющих звезду Ордена Победы.