В Кемерове назначен новый прокурор Заводского района

В Кемерове прокурором Заводского района назначен старший советник юстиции Владимир Шиманович. Соответствующий приказ был подписан Генеральным прокурором РФ 8 июля, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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До этого Владимир Шиманович три года работал в должности Кемеровского межрайонного природоохранного прокурора, а его общий стаж работы в органах прокуратуры составляет более 17 лет. Он начинал службу с должности помощника прокурора Яйского района. Также работал следователем прокуратуры Ижморского района, помощником прокурора Ижморского района, старшим прокурором организационного отдела, старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики, начальником отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Кемеровской области, заместителем прокурора Центрального района Кемерова.