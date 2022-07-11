В Кемерове завершился Чемпионат Кузбасса по велоспорту

Фото: Администрация города Кемерово

9 и 10 июля 2022 года в Кемерове состоялись Чемпионат Кузбасса и первенство города по велосипедному спорту в дисциплине «шоссе». Для участия в соревнованиях в областной центр приехали спортсмены из Белова, Новокузнецка, Прокопьевска, Новосибирска и Бердска.

По результатам индивидуальной гонки хозяева турнира завоевали семь золотых, семь серебряных и пять бронзовых медалей. Победителям и призерам соревнований Чемпионата Кузбасса и первенства города Кемерово вручили грамоты Министерства физической культуры и спорта Кузбасса, а также дипломы, медали и ценные призы.

В гонке-критериуме кемеровчанам удалось занять семь первых, семь вторых и шесть третьих мест. Критериум в шоссейном велоспорте - групповая круговая гонка по улицам города. В связи с проведением такого велозаезда в жилом районе Лесная поляна в Кемерове было изменено движение транспорта.