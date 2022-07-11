В Кузбассе подведены итоги конкурса молодежных проектов

Фото: пресс-служба АПК

10 июля 2022 года экспертная комиссия конкурса молодежных проектов Кузбасса выбрала 15 лучших социально ориентированных инициатив для дальнейшей государственной поддержки в их реализации.

Всего в ходе конкурса было подано 68 заявок от некоммерческих организаций региона, чья деятельность имеет социальную направленность и реализуется на территории области. Около месяца специалисты разных отраслей промышленности и науки вместе с Агентством общественных проектов и инициатив Кузбасса изучали каждый проект.

Конкурсная комиссия рекомендовала к поддержке проекты «Экологический марафон «Друзья реки»; «Уроки истории Кузбасса»; «Кузбасс - территория сообществ»; Учебно-тренировочный дом для подростков и молодежи с ментальной инвалидностью «Теремок» и другие. Проекты, получившие высокую оценку экспертов, будут реализованы до 1 ноября 2022 года.

Общая сумма грантов составила 20 миллионов рублей, из них 10 миллионов рублей - средства регионального бюджета, еще 10 миллионов рублей - грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в качестве софинансирования конкурса.