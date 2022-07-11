В Кемерове будут продлены часы работы экипажей спасателей на воде

Фото: телеграм-канал Ильи Середюка

11 июля 2022 года на аппаратном совещании служб областного центра приняли решение о продлении работы экипажей спасателей на Красном озере и реке Томь до 22.00. Также совместно с полицией Кемерова будет организовано усиление охраны общественного порядка на прибрежных территориях.

С середины мая вдоль берегов водных объектов работают 16 спасательных постов, где дежурят 68 опытных спасателей Всероссийского студенческого корпуса. Водные объекты в каждом районе патрулируют 10 оперативных групп. В их составе - специалисты администрации города, полицейские, работники управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Они напоминают отдыхающим правила безопасности, раздают памятки, составляют административные протоколы на нарушителей общественного порядка.

Только в минувшие выходные помощь спасателей потребовалась 20 кемеровчанам.