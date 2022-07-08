В кемеровской Лесной Поляне отметили праздник Ивана Купалы

Фото: Виктория КРЕПС.

В четверг, 7 июля, для жителей района Лесная поляна в 16.00 прошла праздничная программа в честь праздника Иван Купалы.

Мероприятие проходило в парке «Лесная сказка» на берегу местного пруда и было посвящено детям. Для них была подготовлена развлекательная программа, различные конкурсы, подарки, фотозона, грим, угощения.

При входе в парк детей и их родителей встречали девочки, женщины и бабушки с босыми ногами, в праздничных русских народных нарядах и прекрасными венками на голове, которые гости при желании могли приобрести, также можно было попробовать сплести их самим. Здесь же был развернут мастер-класс по плетению кос. Все желающие могли попытаться заплести различные виды косичек для девочек или же продемонстрировать свое мастерство. Огромной популярностью пользовалась выставленная фотозона с деревянным конем и гармошкой. Всех присутствующих угощали русским квасом и лимонадом, приготовленными по старинным рецептам.

Как только гости немного освоились, началась праздничная программа. Ведущие устраивали конкурсы для детей, где они водили хороводы, пели частушки, обливались водой, вязали косы из цветных ленточек и украшали ими березы. Помимо игр были и музыкальные выступления, где маленькие таланты пели народные песни, танцевали и дефилировали в праздничных нарядах.

Под конец праздника для гостей устроили пенную вечеринку, что привело маленьких «тусовщиков» в огромный восторг.