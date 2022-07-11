В Кузбассе прошли всероссийские соревнования по спортивной ходьбе

Фото: пресс-служба АПК

9 июля 2022 года в Кемерове возле ледового дворца «Кузбасс» состоялись Всероссийские соревнования по легкой атлетике на призы кузбасского олимпийского чемпиона Вячеслава Иваненко в дисциплине «спортивная ходьба».

Всего в чемпионате приняли участие более 70 спортсменов из Москвы, Чебоксар, Саранска, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска и городов Кемеровской области.

В общем зачете кузбасские спортсмены завоевали 17 медалей. В соревнованиях на дистанции 10 км среди юниорок до 20 лет спортсменка из Кузбасса Софья Лосева заняла 2-е место, а 3-е место среди юниоров на этой же дистанции завоевал Иван Иваненко.

На дистанции 5 км до 18 лет 2-е место занял Милан Цабут, 3-е место у Даниила Рейриха и Кожемякиной Ольги.

В ходьбе на 3 км среди юношей до 16 лет бронзу завоевал кузбассовец Билолидин Ашуров. Среди девушек до 16 лет весь пьедестал заняли кузбасские спортсменки: Анастасия Волкова, Виктория Лишик и Софья Никитюк.

Лучшими спортсменами до 14 лет в ходьбе на 2 км стали кузбасские ребята: «золото» - Арсений Скворцов, «серебро» - Михаил Закопко, «бронза» - Алексей Репин. Среди девушек до 14 лет победила Татьяна Пушкина, 2-ое место у Елизаветы Свиридовой.

Среди мужчин старше 60 лет в ходьбе на 2 км весь пьедестал почета заняли представители Кузбасса: Григорий Корнев, Константин Семириков, Михаил Крахмалев.

- Кузбасс основательно закрепил за собой звание спортивного региона. У нас есть площадки для проведения спортивных соревнований на самом высоком уровне, отличная база для проведения тренировок сборных страны по разным видам спорта, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Напомним, что в сентябре этого года ледовый дворец «Кузбасс» станет одной из основных площадок проведения 10-го Международного форума «Россия - спортивная держава».