Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провел встречу с председателем Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрием Солнцевым

Фото: пресс-служба Сбербанка

Первая рабочая встреча губернатора Кузбасса и председателя Сибирского банка состоялась 11 июля.

После знакомства, глава региона и председатель банка подвели первые итоги сотрудничества и определили дальнейшие этапы совместной работы. Отдельно остановились на реализации проектов в сферах здравоохранения, образования и транспорта.

- Сбербанк - один из крупнейших налогоплательщиков и работодателей Кузбасса. Его услугами пользуются более 1,5 млн жителей области. Это говорит о качестве и востребованности продуктов Сбера. Кроме того, Сбербанк - надежный партнер администрации региона, участник реализации многих крупнейших региональных проектов. Мы и дальше будем развивать наши партнерские отношения и не только в финансовой сфере, но и в вопросах цифровизации, - отметил Сергей Цивилев.

Справка:

Дмитрий Солнцев окончил Пермский государственный университет по специальности «Экономист», обучался в London Business School и по программе INSEAD. Работу в банковской сфере начал с 2001 года в Западно-Уральском территориальном банке Сбербанка. Позднее занимал руководящие должности в Западно-Сибирском банке Сбербанка. До назначения на новый пост был управляющим Красноярским отделением - заместителем председателя Сибирского банка Сбербанка. Дмитрий Солнцев занимает пост председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк с 6 июня 2022г.

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