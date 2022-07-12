В Кузбассе организованы военно-патриотические профильные смены в летних лагерях

Фото: пресс-служба АПК

В Кузбассе в рамках летней оздоровительной кампании для детей организованы военно-патриотические профильные смены - 118 подростков отравились в профильный лагерь «Разведчик» на базе центра активного отдыха «Солнечный» в Топкинском муниципальном округе. Об этом рассказали в пресс-службе АПК.

В течение двух недель ребята будут жить по армейскому распорядку, пройдут «курс молодого бойца», изучат приемы рукопашного боя. Также для них проведут мастер-классы представители силовых структур. Традиционно финальным испытанием для школьников станет «полоса препятствий», победитель которой получит символические голубой берет и тельняшку, а также сможет стать командиром отряда.

Напомним, что военно-спортивный лагерь «Разведчика» был создан в 2009 году. Всего этим летом на базе «Солнечного» запланировано четыре смены, в них примут участие более 360 ребят.

- Наша задача - предоставить детям Кузбасса максимальное разнообразие профильных смен, удовлетворить интересы каждого ребенка. В профильной смене военно-спортивного лагеря «Разведчик» у ребят развиваются важные качества, которые в будущем помогают детям вырасти собранными и целеустремленными, - сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.