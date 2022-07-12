В Кемерове нейрохирурги установили юной пациентке 3D-пластину черепа

Фото: Минздрав Кузбасса

Нейрохирурги Кузбасской областной детской клинической больницы им. Ю. А. Атаманова провели операцию пациентке с доброкачественной костной кистой в голове. Об этом рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

Девочка поступила в больницу шесть месяцев назад. Во время первой операции пациентке удалили образование, во время второй - закрыли образовавшийся дефект. Для этого медики установили 3D-пластину, которая полностью повторяет форму пораженной кости. Пластина была изготовлена в Москве.

Сообщается, что операция прошла успешно. Девочка чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.