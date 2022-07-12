Житель Кузбасса отсудил 300 тысяч рублей компенсации за травму в ДТП

Фото: архив "КП" Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Мариинска отсудил у виновника ДТП 300 тысяч рублей компенсации морального вреда за полученную травму. Об этом рассказали в УФССП России по Кемеровской области.

Авария произошла на одной из дорог города. Водитель, проигнорировал знак «Обгон запрещен» и выехал на встречную полосу, чтобы совершить маневр. Однако он не рассчитал дистанцию и столкнулся с автомобилем, который двигался навстречу. В результате ДТП серьезно пострадал пассажир второй машины - мужчина потерял трудоспособность.

Пострадавший обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с виновника ДТП, его требования были удовлетворены.

Судебные приставы вынесли постановление об обращении взыскания на средства должника в банке, постановление об обращении на его заработную плату, мужчине также запретили регистрационные действия в отношении транспортных средств. После этих мер виновник аварии выплатил компенсацию в полном объеме.