Более 100 миллионов рублей выделено на строительство объектов культуры в Белове

Фото: пресс-служба АПК

В 2022 году в рамках реализации национального проекта «Культура» в Кузбассе будет выделено свыше 100 миллионов рублей на создание и улучшение культурных объектов в Беловском городском округе.

В мае этого года началось строительство нового Дома культуры на 50 мест в селе Заречное. К июлю завершились работы по устройству фундамента и проведению водопроводных сетей. Сейчас идет монтаж металлоконструкций для каркаса здания. Открытие Дома культуры планируется к концу текущего года. В здании будет находиться уникальная студия национальных ремесел и изучения телеутского языка. Основная цель культурно-досугового центра - сохранение и развитие национальной культуры коренного народа села - телеутов.

Благодаря федеральному проекту «Культурная среда» также будет проведен капитальный ремонт Культурного центра «Бачатский». На сегодняшний день техническая готовность объекта составляет 32%. Осенью 2022 года в эксплуатацию после ремонта будет введено здание Детской школы искусств № 76 поселка Бачатский.

В рамках госпрограммы «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» продолжаются ремонтные работы в здании ДШИ № 63 в поселке Новый городок. До конца года в учреждении культуры появится концертный зал и класс хореографии.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что масштабные преобразования в сфере культуры в Кузбассе очень востребованы, особенно в небольших населенных пунктах. Они становятся местом притяжения людей, готовых заниматься творчеством и интересующихся культурой.

Национальный проект «Культура» направлен на создание условий воспитания личности на основе национально-культурных традиций, увеличение числа посещений культурных мероприятий и развитие талантов у детей и молодежи. Благодаря федеральной программе с 2019 года в Кузбассе 122 сотрудника учреждений культуры прошли профессиональную переподготовку, были отремонтированы культурные объекты и детские школы искусств Кемерова, Ленинск-Кузнецкого и Белова.

На реализацию мероприятий региональных проектов в 2022 году будет направлено 219 миллионов рублей.