В Кузбассе мужчина спас утонувшего ребенка

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области

В Чебулинском районе Кемеровской области мужчина спас 14-летнего мальчика, который едва не утонул в реке. В ГУ МВД рассказали, что в дежурную часть обратилась местная жительница, сообщившая, что ее сын начал тонуть в реке в деревне Кураково.

Полицейские выяснили, что ребенку на помощь пришел местный житель, который оказался быстрее кареты скорой помощи. Спасителем подростка стал Руслан Пляшков, инструктор-кинолог ГУФСИН России по Кемеровской области. Мужчина незамедлительно отреагировал на опасную ситуацию, заметив, как ребенок нырнул в реку, а позже всплыл без движения. Руслан быстро добежал до берега, подплыл к мальчику, который уже был без сознания, и вытащил его на берег. Молодой человек сделал ребенку искусственное дыхание, привел в чувства, а позже передал прибывшей на место бригаде скорой помощи.

Исполняющий обязанности начальника ОМВД России по Чебулинскому муниципальному округу Александр Заовражных и члены Общественного совета Федор Никитин и Ольга Писарева вручили Руслану Пляшкову благодарственное письмо за спасение жизни подростка. Особые слова благодарности он получил от мамы ребенка, который был в шаге от гибели.

Сейчас мальчик находится дома, его здоровью ничто не угрожает.