В Кемерове спасатели пришли на помощь двум тонущим девушкам и подростку

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове спасатели пришли на помощь тонущему 12-летнему подростку и двум девушкам, которые, играя, пытались друг друга утопить. Об этом сообщили в Кемеровской службе спасения.

12-летнего кемеровчанина специалисты заметили при патрулировании реки Томь. Мальчик попросил о помощи. Оказалось, что подросток решил доплыть до опоры старого Коммунального моста, но не рассчитал силы. Спасатели доставили пловца на берег, в медицинской помощи он не нуждался.

А на Красном озере помощь потребовалась двум девушкам, которые отплыв от берега, играючи пытались друг друга утопить. В какой-то момент силы у горожанок закончились. Спасатели сопроводили подруг до берега. Им также помощь врачей не потребовалась.