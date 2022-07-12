Кузбассовцы смогут получить бесплатный уголь

Фото: пресс-служба АПК

С 1 июня 2022 года в Кузбассе началась акция распространения бесплатного угля для жителей области. За месяц было доставлено 6,5 тысячи тонн топлива более 1 400 гражданам. До осени планируется предоставить по четыре тонны угля более восьми тысячам кузбасских семей.

В Белове 238 семей уже получили в общей сложности 952 тонны угля, в Ленинске-Кузнецком - 524 тонны, а в Осинниках бесплатный уголь получили 120 кузбассовцев. В Калтане в первую очередь топливо доставили малообеспеченным семьям с детьми, в июле и августе развезут пенсионерам. В Краснобродском акция начинается 12 июля, к ней также подключатся Таштагол и Юрга. Уголь выделяется добывающими компаниями и муниципалитетами региона.

Напомним, что право на получение такой меры поддержки предоставляется пенсионерам, малоимущим семьям с детьми, малоимущим гражданам трудоспособного возраста, попавшим в трудную жизненную ситуацию.